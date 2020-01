Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Une belle consécration pour la jeune trentenaire qui a ouvert son restaurant " le Faham " au coeur du 17ème arrondissement de Paris il y a un an. La Réunionnais propose une carte atypique, mélange de tradition réunionnaise et métropolitaine qui répond aux codes de la gastronomie. Pari gagné, Kelly Rangama et son compagnon Jérôme Devresse se sont vus décernés leur premier étoile par le très respecté Guide Michelin.

