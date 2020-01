Depuis ce lundi 27 janvier 2020, la caserne de pompiers de Saint-André s'appelle désormais centre de secours et d'incendie Jessy Eve. Cela en hommage à cet adjudant de 51 ans décédé en service commandé le 27 janvier 2019. Il avait été percuté par une voiture alors qu'il était en intervention sur un accident de la route au niveau du pont de Petit Bazar à Saint-André (Photo Sdis 974)

La cérémonie d'hommage et de baptème a eu lieu ce lundi dans l'enceinte de la caserne de Saint-ùandré où exerçait le sous-officier.

Pour rappel, le dimanche 27 janvier 2019 un accident s'est produit à Saint-André. Le conducteur d'une voiture perd le contrôle de son véhicule et s' encastre dans un muret au niveau du pont du Petit Bazar dans le sens Saint-André Saint-Denis. Les secours interviennent rapidement.

Jessy Ricet Eve âgé de 51 ans installe les signalisations de sécurité. Il est fauché par une camionnette et meurt sur le coup. Le chauffeur de la camionnette est gravement blessé. Il décèdera quelques heures plus tard au CHU. Il était alcoolisé et n'avait pas de permis de conduire

C'est la première fois qu'un pompier décède en service à La Réunion. Surnommé Pépé, Jessy Ricet Eve était marié et père de trois enfants âgés de 20 ans, 18 ans et 10 ans. Il a été élévé au grade d'adjudants à titre posthume

A noter par ailleur que plus de 180 distinctions seront remises aux sapeurs-pompiers et au personnel administratif du SDIS 974 (médailles de la sécurité intérieure, médailles d’honneur, lettres de félicitations du préfet et du chef de corps, médailles du travail…). Une prempière cérémonie de remise a eu lieu ce lieu. La seconde aura lieu mercredi au centre de secours de Saint-Leu.

