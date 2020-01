Ça se précise... Ce mardi 28 janvier 2020, le ministère de l'Économie et des Finances donne des détails sur le nombre de foyers concernés par la mesure Macron, c'est à dire, le nombre de foyers qui bénéficieront de la baisse du barème de l'impôt sur le revenu. Si jusqu'ici, il avait été annoncé que 17 millions de foyers fiscaux étaient concernés, la répartition par département n'avait pas encore été communiquée. C'est aujourd'hui chose faite, à La Réunion, sur les 125 000 foyers imposables, 110 000 verront leur impôt sur le revenu baisser, en moyenne de 238 euros a indiqué Bercy.

La Réunion est l'un des départements où cette baisse de l'impôt sur le revenu est la moins élévée, sur l'ensemble du pays, elle est en moyenne de 301 euros.

Les grands gagnants de cette mesure sont les habitants de Seine et Marne (baisse moyenne de 321 euros), de l'Essonne (baisse moyenne de 317 euros) et ceux de Loire-Atlantique et du Bas-Rhin ( baisse moyenne de 316 euros)

Les perdants de la mesure, ce sont les territoires ultramarins, ils finissent, tous, sans exception, en bas de tableau. La baisse moyenne de l'impôt sur le revenu est bien moins importante : 193 euros pour la Guyane, 203 euros pour Mayotte, 232 euros pour la Martinique, 233 pour la Guadeloupe et 238 euros pour la Réunion, le département ultramarin le mieux loti.

