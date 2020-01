BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 janvier 2020



- Municipales 2020 : mélis-mélos et grands écarts politiques

- La Région "ampute de 5,3 millions d'euros" le financement de la culture, les artistes dénoncent "un budget inique"

- Saint-Denis : une retraite aux flambeaux contre la réforme des retraites

- Sondage koz azot : La Réunion est-elle bien protégée contre le coronavirus ?

- Des albatros pour repérer les pêcheurs illégaux dans les mers australes

- La pa Météo France i di, sé zot i di : du bleu le matin, du gris l'après-midi

Municipales 2020 : mélis-mélos et grands écarts politiques

Plus les années passent, plus la politique semble perdre la boussole. Le clivage droite/gauche explose. Les ennemis d'hier se font de grandes accolades aujourd'hui, et inversement. Le PCR qui ne sait plus où donner de la tête. Bref entre mélis-mélos et grands écarts politiques, ces élections municipales de 2020 promettent encore un grand chamboulement de la carte politique réunionnaise

La Région "ampute de 5,3 millions d'euros" le financement de la culture, les artistes dénoncent "un budget inique"

"Au moment où La Région Réunion s'apprête à voter son budget primitif 2020, les acteurs du spectacle vivant et de la culture découvrent avec stupéfaction que leur filière prévoit d'être amputée de près de 39%, soit une baisse du budget culture de plus 5,3 millions d'euros !" écrit Kolet' Réunion dans un communiqué. Ce collectif regroupe des acteurs culturels du spectacle vivant de La Réunion. "Les associations culturelles subiraient ainsi des coupes de 73% et les manifestations de 52%" s'insurgent les artistes

Saint-Denis : une retraite aux flambeaux contre la réforme des retraites

Toujours fermement opposée au projet de réforme des retraites, l'intersyndicale CGTR, FO, FSU, SAIPER, SOLIDAIRES et UNEF organise une retraite aux flambeaux ce mercredi 29 janvier. Le rendez-vous est fixé à 18 heures au Monument aux Morts de Saint-Denis. Les manifestants défileront ensuite jusqu'à la préfecture.

Sondage koz azot : La Réunion est-elle bien protégée contre le coronavirus ?

Dans une conférence de presse tenue ce mardi 28 janvier 2020, l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé que pour éviter l'arrivée du virus chinois à La Réunion des flyers sont distribués aux voyageurs en provenance de Chine ou partant vers ce pays. L'ARS demande aussi aux voyageurs d'être prudents. Une astreinte régionale d'infectiologue avec le centre hospitalier universitaire a aussi été mise en place. Pensez-vous que ces mesures soient suffisantes pour protéger La Réunion ? C'est la question que nous vous posons ce mercredi 29 janvier 2020 dans le cadre de notre sondage koz zot

La pa Météo France i di, sé zot i di : du bleu le matin, du gris l'après-midi

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce mercredi 29 janvier 2020. Miyu, son matou, lui a ronronner dans l'oreille qu'il y aura du soleil le matin sur toute l'île et des nuages dans l'après-midi partout sauf les plages de l'Ouest. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)