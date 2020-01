Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

À quel temps s'attendre pour les prochains mois niveau climat ? Cette question vous taraude, Météo France y répond. Ce mercredi 29 janvier, l'organisme publie ses prévisions de précipitations pour le trimestre à venir. Une certitude : les mois de février, mars et avril seront arrosés dans le sud de l'île et plus qu'à l'accoutumée, Météo France prévoit des précipitations "proches ou au-dessus des normales de saison". Et pour le reste de l'île, c'est encore flou "ailleurs, aucun scénario n'est privilégié avec une forte incertitude associée à l'aléa des trajectoires des systèmes dépressionnaires qui transiteront sur notre bassin océanique durant la seconde partie de la saison cyclonique" expliquent les prévisionnistes.

