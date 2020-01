Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le milieu de journée ce mercredi 29 janvier 2020 le réseau internet Orange rame beaucoup. C'est une seconde coupure du câble sous-marin qui est à l'origine de ces ralentissements, indique Orange dans des messages postés sur ses réseaux sociaux. L'opérateur ajoute "toutes les équipes sont mobilisées pour un retour à la normale le plus rapidement possible" à La Réunion et à Mayotte

