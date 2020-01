Dans une conférence de presse tenue ce mardi 28 janvier 2020, l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé que pour éviter l'arrivée du virus chinois à La Réunion des flyers sont distribués aux voyageurs en provenance de Chine ou partant vers ce pays. L'ARS demande aussi aux voyageurs d'être prudents. Une astreinte régionale d'infectiologue avec le centre hospitalier universitaire a aussi été mise en place. Pensez-vous que ces mesures soient suffisantes pour protéger La Réunion ? C'est la question que nous vous posons ce mercredi 29 janvier 2020 dans le cadre de notre sondage koz zot (Photo rb/www.ipreunion.com)

La pneumonie virale transmise par le coronavirus est très contagieuse. La maladie a déjà tué pous de 100 personnes en Chine et plus de 4000 cas sont confirmés dans ce pays. Le virus s'est exporté à 13 pays, trois cas ont été confirmés en France. Samedi soir, le président Xi Jinping a reconnu que la situation est "grave" et avertit que l'épidémie apparue en décembre à Wuhan dans le centre du pays "s'accélère".

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) juge la menace "élevée" sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale l'Organisation mondiale de la santé. Elle n'a pas émis de restrictions de voyage. La Chine est l'une des destinations privilégiées des touristes réunionnais. Les agences de voyage de La Réunion ont suspendu les ventes de séjours en Chine jusqu'au 21 février. Pour les séjours déjà achetés mais non encore entamés, les agences proposent de les reporter à une date ultérieure.

Il n'y a aucune restriction des rotations aériennes entre notre île et la Chine

