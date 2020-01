Le mercredi 29 janvier de 14 à 18 heures, les gendarmes de la brigade motorisé de Saint-Benoit ont réalisé un service de contrôle des mobilités sur l'axe RN2 de Saint-Benoit à Sainte-Marie. A cette occasion, 11 infractions graves génératrices d'accident ont été relevées par les militaires, dont 1 conduite sous stupéfiants, 3 excès de vitesse, 4 téléphones, 1 ceinture, 2 conduites sans permis. Ainsi que 2 défauts d'assurance et 2 défauts de contrôle technique.

Point particulier : à 17H30, sur la commune de Bras-Panon, intersection RN2/N2002, les motocyclistes ont intercepté le conducteur d'une peugeot 206 qui circule sans être porteur de sa ceinture de sécurité. Rapidement, les militaires ont constaté que ce dernier n'est pas titulaire du permis de conduire... De plus, son véhicule n'est pas assuré et le contrôle technique est périmé. Après investigations, il est apparu que le mise en cause est en état de récidive légale pour les mêmes faits, et cela pour la cinquième fois en 2ans.



Le contrevenant multirécidiviste a immédiatement été placé en garde à vue. Son véhicule fait l'objet d'une immobilisation et mise en fourrière sur décision de l'autorité judiciaire.