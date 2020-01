BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 31 janvier 2020



- Eboulement sur la route du littoral : une automobiliste porte plainte

- Budget 2020 du conseil régional : de la colère et une pincée de municipales

- La métropole et les DOM à égalité pour l'équipement en électroménager

- Deux oeuvres de Jace en lice pour le prix du "Golden Street Art"

- Coronavirus : l'Organisation mondiale de la santé déclaré jeudi l'urgence internationale. Un 6ème cas détecté en France

- La pa Météo France i di, sé zot i di : la pluie arrive dans l'après-midi

Eboulement sur la route du littoral : une automobiliste porte plainte

Une automobiliste a déposé plainte pour blessures involontaires contre la Région Réunion ce jeudi 30 janvier 2020. La plaignante se trouvait dans l'une des voitures touchées par l'éboulement qui s'est produit à l'entrée ouest de la route du littoral ce lundi. Deux m3 de roches été tombés sur les quatre voies de circulation. Une polémique s'était rapidement ouverte concernant la présence de cordistes en action sur la falaise dans le secteur de l'éboulis

Budget 2020 du conseil régional : de la colère et une pincée de municipales

Vifs débats, envahissement du hall de la Pyramide inversée, l'examen du budget primitif 2020 de la collectivité régionale a été mouvementée ce jeudi 30 janvier 2020. D'un montant total de 810 millions d'euros, en baisse de 248 millions d'euros, le budget s'est attiré les foudres de toute l'opposition. La majorité, solidaire du président de Région, Didier Robert, a quant à elle validé ce budget tout en faisant la promotion de l'action régionale en faveur des communes, sûrement pas un hasard à moins de deux mois des municipales

La métropole et les DOM à égalité pour l'équipement en électroménager

"En 2017, la plupart des équipements électroménagers les plus courants sont aussi répandus dans les DOM historiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) qu'en métropole. Ce n'est cependant pas le cas pour le lave-vaisselle ou encore l'aspirateur" indiques l'Insee ce jeudi 30 janvier 2020. À l'inverse," les conditions climatiques spécifiques des territoires ultramarins expliquent que les ménages y soient plus souvent dotés d'un congélateur ou d'un climatiseur. Les équipements numériques sont largement présents, surtout le téléphone portable, aussi fréquent qu'en métropole" ajoute l'institut de la statistique. "La hiérarchie des taux d'équipement à Mayotte est voisine de celle des autres territoires, mais avec un niveau inférieur quel que soit l'équipement considéré" analyse l'Insee

Deux oeuvres de Jace en lice pour le prix du "Golden Street Art"

Deux fresques de l'artiste originaire du Havre installé à La Réunion depuis plusieurs décennies font partie de la sélection des 34 oeuvres retenues pour le prix du " Golden Street Art ". Les deux fresques sélectionnées ont été réalisées en métropole, l'une à Alfortville (Val de Marne) en région parisienne et l'autre à Saint-André-lez-Lille (Nord). Pour que l'artiste qui gratifie La Réunion et le monde entier de ses gouzous depuis plusieurs années puisse passer le second tour du concours, il a besoin des votes du public.

Coronavirus : l'Organisation mondiale de la santé déclaré jeudi l'urgence internationale. Un 6ème cas détecté en France

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), critiquée pour ses atermoiements, a déclaré jeudi l'urgence internationale face à l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en décembre, dont le bilan s'est alourdi à 213 morts en Chine alors que les cas de contamination locale se multiplient dans le monde. Par ailleurs, un sixième cas d'infection au nouveau coronavirus a été détecté en France: il s'agit du "premier cas annoncé" de contamination sur le sol français, a précisé la Direction générale de la Santé (DGS) à l'AFP. Les autorités chinoises ont fait état vendredi matin de 43 décès enregistrés en 24 heures, tous sauf un dans la province du Hubei, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie. Au total 213 personnes ont été tuées par le virus Le nombre de patients contaminés est par ailleurs monté à près de 10.000 en Chine continentale (hors Hong Kong). Et 102.000 personnes sont en observation avec de possibles symptômes de la maladie, selon les autorités.

La pa Météo France i di, sé zot i di : la pluie arrive dans l'après-midi

Matante Rosina a préparé son parapluie, les moustaches de son chat Miyu ont frisé et notre gramoune a compris qu'il va pleuvoir ce vendredi après-midi 31 janvier 2020. Le matin il devrait y avoir du soleil selon les prévisions de Matante Rosiana. C'est vrai chez vous ?