Premier chef de l'Etat depuis Mitterrand à se rendre au grand rendez-vous annuel de la bande dessinée d'Angoulême, Emmanuel Macron a célébré jeudi un "art majeur" et surpris en posant avec un t-shirt dénonçant les violences policières, offert par le dessinateur Jul. Pour rappel, à La Réunion, trois hommes affirment avoir perdu un oeil suite à des tirs de LBD en marge des manifestations de gilets jaunes en décembre 2018

A l'occasion d'un déjeuner entre le chef de l'Etat et des auteurs, Emmanuel Macron a reçu des mains du dessinateur de "Silex and the city" un t-shirt représentant un Fauve (la récompense attribuées à Angoulême, ndlr) éborgné. Sous le dessin est écrit: "LBD 2020", référence au lanceur de balles de défense (LBD) et à l'acronyme choisi pour l'année de la BD (BD 2020).

Une photo du chef de l'Etat posant tout sourire avec son cadeau, postée par le dessinateur sur les réseaux, a immédiatement enflammé la Toile. Et fait réagir l'opposition. De droite:"un outil de propagande antipolice qui n'a rien à faire entre les mains du Président de la République"" selon le député LR Eric Ciotti. Comme de gauche: "le président banalise les violences policières", d'après le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Deux des principaux syndicats de policiers se sont insurgés auprès de l'AFP. "C'est scandaleux", a réagi Yves Lefebvre, secrétaire général de l'Unité-SGP-FO. Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance, a qualifié l'épisode de "pire signal dans le contexte actuel de chaos".

A La Réunion aussi les policiers disent ne pas comprendre : "nous sommes indignés, nous tenons la République à bout de bras depuis quelques annés mainteant, nous sommes en droit de nous attendre au soutien du Président de la République" lâche Stéphane Lebreton du synicat SGP Police. "Au lieu de cela, nous avons un Président qui envoie un message qui laisse la place au doute, cela alors que les policiers ont vécu, vivent et vivront encore des périodes difficiles" ajoute le syndicaliste qui demande à Emmanuel Macron de "clarififier sa position" et de "lever les ambiguités"

- "La violence est d'abord dans la société" -

Jul a précisé à cette occasion avoir eu "une longue conversation sur le sujet des violences policières" avec le président.

Interrogé un peu plus tard par la presse, Emmanuel Macron a dit qu'il "récusait le terme de violences policières", assurant que "la violence est d'abord dans la société".

"Néanmoins de là où je suis je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence et y compris la création d'artistes qui disent des choses (...) avec lesquelles je ne suis pas en accord", a-t-il ajouté.

À La Réunion, trois hommes affirment avoir perdu un oeil suite à des tirs de LBD en marge des manifestations des 'gilets jaunes en novembre 2018. Cédric Posé, Ritchie Alexis et Jacky Sinédia, deux trentenaires et un quinquagénaire au destin brisé qui cherchent encore des réponses...

Lire aussi : Ils disent avoir perdu un oeil à cause d'un tir de lanceur de balle de défense

Au total en France, près d'une trentaine de personnes affirmé avoir perdu un oeil par l'action des forces de l'ordre depuis novembre 2018

Lire aussi : "Gilets jaunes" et violences policières : la vie d'après des éborgnés

Jeudi à Angoulème, une ville quadrillée par de nombreuses forces de l'ordre, le chef de l'État a évité le centre ville, où environ 200 manifestants hostiles à la réforme des retraites, des avocats et une poignée d'auteurs, l'attendaient.

— Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) January 30, 2020

Toute la ville d’#Angouleme est en état de siège parce que #Macron veut rester dans sa bulle pour visiter 2 expo cet après-midi au festival de la BD.

Ça coûte un pognon de dingue...#FIBD2020 #greve30Janvier #greve #GreveGenerale #GiletsJaunes #retraites pic.twitter.com/cvVaEsgMPk

— Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) January 30, 2020

En l'absence du président, ces manifestants, rassemblés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, ont copieusement chahuté et sifflé le ministre de la Culture Franck Riester, venu lancer l'année de la BD.

Arrivée triomphale de Franck Riester au festival de la BD d’#Angouleme

Il a chauffé l’ambiance pour #Macron qui vient cet après-midi

"Tout est réuni pour qu’on fasse une belle fête" a-t-il déclaré.

Ça va être la vôtre 🎉#greve30janvier #FIBD2020 #greve pic.twitter.com/qkwuKAHdsr

www.ipreunion.com avec l'AFP