Deux fresques de l'artiste originaire du Havre installé à La Réunion depuis plusieurs décennies font partie de la sélection des 34 oeuvres retenues pour le prix du " Golden Street Art ". Les deux fresques sélectionnées ont été réalisées en métropole, l'une à Alfortville (Val de Marne) en région parisienne et l'autre à Saint-André-lez-Lille (Nord). Pour que l'artiste qui gratifie La Réunion et le monde entier de ses gouzous depuis plusieurs années puisse passer le second tour du concours, il a besoin des votes du public.

