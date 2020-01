La sénatrice Nassimah Dindar est convoquée le vendredi 3 avril 2020 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Elle est poursuivie pour "prise illégale d'intérêt" dans l'affaire du Sdis (service d'incendie et de secours). Il lui est reproche d'avoir fait travailler chez elle deux personnes payées par le Sdis. "Ce choix de calendrier, pour une audience aussi lointaine, est étonnant autant que regrettable" notent les avocats de la sénatrice dans un communiqué publié ce vendredi 31 janvier. Nassimah Dindar est candidate pour les municipales du 15 et du 22 mars à Saint-Denis. Ses avocats soulignent que "ce choix de calendrier, pour une audience aussi lointaine, est étonnant autant que regrettable" Photo rb/www.ipreunion.com)

Selon l'acte de renvoi devant le tribunal, les faits supposés se seraient produits entre 2015 et 2018. Deux agents du Sids, une femme et un homme, auraient effectué des travaux pour Nassimah Dindar qui était alors présidente du conseil départemental et du service d'incendie et de secours.

"Madame Nassimah Dindar a appris sa convocation en justice pour avoir embauché au SIDS deux personnes en souffrance qu’elle connaissait. Comme Madame Nassimah Dindar ne croit pas à l’instrumentalisation de la justice, elle se prépare à démontrer sa complète innocence, une fois la campagne électorale terminée" commente les deux avocats de la sénatrice, Maître Gangate et Maître Omarjee.

"Cette procédure interroge sur la possibilité pour tout élu d’intervenir dans le recrutement d’un de ses concitoyens au chômage" disent encore les deux défenseurs avant de conclure : "nous sommes sereins car le procès de Terre Rouge a déjà démontré que les élus qui connaissent et aident leur population sont dans le vrai, et que Madame Nassimah Dindar, au casier judiciaire vierge, a été innocentée par les juges".

Lire aussi : Affaire supposée d'emplois fictifs au SDIS: Nassimah Dindar a quitté la caserne Vérines

www.ipreunnion.com