Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La colère ne redescend pas chez les avocats. Après les opérations "justice morte" et les consultations gratuites des avocats sudistes, cette fois, c'est par une action coup de poing que les robes noires des barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre montrent leur opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement. Ce vendredi 31 janvier, au cours de l'audience de rentrée solennelle de la Cour d'appel, une centaine d'avocats portant des masques blancs s'est réunie dans la salle principale, plusieurs gestes symboliques notamment un cercueil et des livres du code du travail ainsi qu'un drap noir placés sur les marches de la Cour d'appel. Pour les robes noires, "l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites avec mise en péril de plus de la moitié des cabinets d'avocats français, par l'effet de cotisations considérablement augmentées. C'est l'accès à la Justice qui s'en trouve menacé." Suivez-nous, nous sommes en live.

