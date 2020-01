Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

À La Possession, le mouvement de grève entamé il y a quelques jours se poursuit. Ainsi, la municipalité prévient les parents d'élèves "le rectorat nous informe d'un taux d'intention de grève déclaré des enseignants de plus de 25% sur les écoles Jules Joron et Henri Lapierre élémentaire." Cependant, les services de la ville fonctionneront et "le service minimum sera mis en place si besoin" indique la mairie avant de poursuivre "nous demandons aux parents de se tenir informés auprès de la direction de l'école avant de déposer leurs enfants."

