A partir de ce mardi 4 février 2020, Météo France indique que d'ici les cinq prochains jours, deux tempêtes pourraient se former dans l'océan Indien. "Ainsi, au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modéré au Sud-Est de Diego-Garcia à partir de mardi. Ce risque devient aussi modéré au Sud-Ouest de Diego-Garcia à partir de mardi" précise le dernier bulletin de Météo France. (Photo Mtotec)

Capture d'écran de Météo France

Par ailleurs, Météo France précise que la première moitié de la saison est "restée conforme aux prévisions saisonnières avec 5 systèmes (2 tempêtes, 3 cyclones) qui ont évolué sur la partie Ouest du bassin. Cela correspond à une activité proche à légèrement inférieure à la normale".

Pour la seconde partie de saison, une hausse de l'activité cyclonique serait à prévoir, avec 5 à 7 systèmes en plus dont 3-5 cyclones. "A noter que cette activité devrait mieux se répartir sur le bassin et plus seulement se concentrer près des terres habitées" précise le bulletin.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com