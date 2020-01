Retrouvez tous les événements sportifs du week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 15ème journée de D1

La 15ème journée de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Lasours – JSB

Tampon – Joinville

BDN – Cressonnière

Saline – HBCED

Côté féminin, une seule rencontre est programmée samedi à 19h00 entre le Port et le Tampon.



Volleyball: 13ème journée de R1

La 13ème journée de régionale 1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi à 20h30:

VB2CO – Aigles blancs

St Denis – St Leu

Bras Panon – RCO

SDOVB – St Pierre samedi

TGV – Entre Deux samedi

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30:

St Denis – Ste Marie

VB2CO – SDOVB

TGV – St Leu

Entre deux – St André

RCO – St Pierre dimanche



Basketball: Matches en retard

Trois rencontres de Nationale 3 sont programmées ce samedi à partir de 18h30:

BCD – Tamponnaise (filles)

St Leu – COM (garçons)

St Paul – BCD (garçons)



Course à pied: Relais de St Jo

St Jo Trail Team organise son relais ce dimanche à Saint Joseph sur un parcours de 18km et 1100m d+ entre le centre ville et le parc boisé de Grand Coude. Les équipes seront composées de 7 coureurs qui se relayeront sur des distances de 2,2 à 3,3km. Le départ sera donné à 8h30 de la médiathèque.



Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organise ses 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux. Le départ sera donné à 20h00 rue Hubert Delisle. Les concurrents devront réaliser deux boucles de 5km dans les rues de la ville pour rejoindre la place de la Liberté où sera jugée l'arrivée.



Cyclisme: 2ème coupe régionale piste

La 2ème coupe régionale de piste aura lieu ce samedi au vélodorme de Champ Fleuri à partir de 13h00. Au programme: scratch, élimination danoise, élimination, tempo race et course aux points, pour toutes les catégories.



Athlétisme: Soirée Entente du Nord

L'Entente du Nord organise une compétition en soirée ce vendredi au stade Marc Nasseau de Saint Denis. La compétition servira également de championnats régional des lancers longs. Au programme donc de la soirée: 60 haies, 1000m, 50m, 60m, 200m.



Athlétisme: Championnat été austral

Le championnat régional été austral aura lieu ce samedi au stade régional d'Etang Salé. La journée commencera à 15h15 avec au programme: 60 haies, 60m, 800m, 1500m, 200m, 1000m, 400m, 4x200m, longueur, hauteur, perche, triple.



Karaté: Championnat régional full contact

Le Championnat de la Réunion Full Contact se déroulera ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri à Saint Denis. La pesée et contrôle des passeports se fera à 8 h.



