Ils étaient nombreux ce samedi 1er février à assister au premier meeting de campagne de la candidate Éricka Bareigts au petit stade de l'est, plusieurs bus avaient été affrétés. Selon les organisateurs plus de 4000 spectateurs mais certaines places n'ont pourtant pas trouvé preneur... La candidate à la mairie de Saint-Denis a présenté quelques colistiers de sa liste d'Union de la gauche "Saint-Denis pour tous". Parmi eux, des membres du parti Pour La Réunion (Benjamin Tomas), d'Europe Écologie les Verts (Jean-Pierre Marchau), du Parti Communiste Réunionnais (Julie Pontalba) et du PS (le maire sortant Gilbert Annette) et des citoyens de la société civile. Ces derniers ont chauffé la foule avant que la tête de liste ne prenne la parole pour plus d'une heure de discours. Après avoir rappelé qu'elle est une "fille de Saint-Denis", l'actuelle députée de la première circonscription a dévoilé les grandes lignes de son programme devant un public acquis à sa cause. Avec son slogan "une ambition qui nous rassemble", Éricka Bareigts compte battre campagne durant les sept semaines restantes et être la première femme à s'asseoir dans le siège de maire de la plus grande commune des Outre-mer.

