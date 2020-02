Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Il avait monté son petit business, une entreprise florissante qui lui rapportait pas mal. L'homme utilisait son profil sur le réseau social Facebook pour proposer à la vente divers modèles de cachets d'ecstasy. L'individu a été repéré par la Brigade numérique de la gendarmerie nationale qui a ensuite avisé la Brigade des stupéfiants de la police nationale, une enquête a immédiatement été ouverte. "Les recherches permettaient d'identifier et de localiser l'auteur des faits et ainsi établir qu'il s'adonnait à la revente de cachets d'ecstasy en conversant via son profil." indique la police nationale sur Facebook. Après des surveillances, des filatures, pris en flagrant délit, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue. "La perquisition de son habitation permettait la découverte de 465 cachets d'ecstasy ainsi que la somme de 1050 euros bénéfice de la vente des produits stupéfiants" précise la police.

