Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 janvier au vendredi 31 janvier 2020 sur Imaz Press :



Ce lundi 27 janvier 2020, un éboulement s'est produit sur la Route du littoral dans le secteur de Ravine à Malheur, des blocs rocheux se sont détachés de la falaise et ont atteint les quatre voies de circulation. Des véhicules qui circulaient sur l'axe routier auraient été touchés, pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure ils ont été endommagés et s'il y a des blessés. Voyant les roches sur la chaussés, plusieurs automobilistes ont fait demi-tour, ce qui a suscité un vent de panique

Ce mardi 28 janvier, l'Agence régionale de santé fait le point sur les mesures mises en oeuvre à La Réunion pour faire face si un ou des cas de coronavirus sont détectés sur le territoire. Cette pneumonie virale très contagieuse a déjà tué 106 personnes en Chine et plus de 4000 cas sont confirmés dans ce pays. Le virus s'est exportés à 13 pays, trois cas ont été confirmés en France. Samedi soir, le président Xi Jinping a reconnu que la situation est "grave" et avertit que l'épidémie apparue en décembre à Wuhan dans le centre du pays "s'accélère". L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) juge la menace "élevée" sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale l'Organisation mondiale de la santé. Elle n'a pas émis de restrictions de voyage. La Chine est l'une des destinations privilégiées des touristes réunionnais. Les agences de voyage de La Réunion ont suspendu toutes les ventes de billets et de ce séjour sdans en Chine jusqu'au 21 février; Les séjours déjà achetés sont reportés à une date ultérieure

Plus les années passent, plus la politique semble perdre la boussole. Le clivage droite/gauche explose. Les ennemis d'hier se font de grandes accolades aujourd'hui, et inversement. Le PCR qui ne sait plus où donner de la tête. Bref entre mélis-mélos et grands écarts politiques, ces élections municipales de 2020 promettent encore un grand chamboulement de la carte politique réunionnaise

Venus de toute l'île, une centaine d'artistes sont rassemblés dans le hall du conseil régional ce jeudi matin 30 janvier 2020. Ils protestent contre "l'amputation de près de 39% du budget culture alloué par la Région, ce qui représente une diminution de plus 5,3 millions d'euros" disent-il. La Région Réunion s'apprête à voter ce jeudi matin son budget primitif 2020 en diminution globale de 258 milions par rapport au budget de 2019.

Une automobiliste a déposé plainte pour blessures involontaires contre la Région Réunion ce jeudi 30 janvier 2020. La plaignante se trouvait dans l'une des voitures touchées par l'éboulement qui s'est produit à l'entrée ouest de la route du littoral ce lundi. Deux m3 de roches étaient tombés sur les quatre voies de circulation. Une polémique s'était rapidement ouverte concernant la présence de cordistes en action sur la falaise dans le secteur de l'éboulis (Photo radar 974/Facebook)

