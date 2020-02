BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 2 février 2020 :



- Emilie Jams : sa passion dévorante pour la boxe pourrait s'arrêter

- Risque de formation de trois tempêtes la semaine prochaine

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - éboulement, coronavirus, municipales, conseil régional, plainte

- Municipales à Saint-Denis : premier meeting pour la candidate de l'Union de la gauche Éricka Bareigts

- La pa Météo France i di, sé zot i di : du soleil, des averses et du vent

Emilie Jams : sa passion dévorante pour la boxe pourrait s'arrêter

L'amour d'Émilie Jams pour la boxe est viscérale. La jeune femme de 19 ans pratique la boxe anglaise, le muay-thaï, le kick-boxing et le k-one. Elle a commencé à 8 ans, inspirée par son père Fabrice qui tient un club de boxe sans prétention à Saint-Bernard à La Montagne (Saint-Denis). La passion d'Émilie pour la boxe fait battre son coeur, l'entrainement acharné chauffe son corps et les sacrifices lui rappellent que c'est un choix de raison. Pour elle, c'est la boxe ou rien. Sauf qu'aujourd'hui, son rêve pourrait s'arrêter. Pas une question de niveau pour celle qui est arrivée 1ère de sa catégorie en muay-thaï au championnat de France mais pour une question d'argent. Participer aux compétitions nécessite une logistique et un financement importants. Une chaîne de solidarité s'est mise en place, mais il manque encore des mécènes pour qu'Émilie puisse porter les couleurs de La Réunion encore plus loin.

Risque de formation de trois tempêtes la semaine prochaine

Depuis quelques jours, ça s'active dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les spécialistes ont annoncé une reprise de l'activité cyclonique la semaine prochaine et depuis quelques heures, leurs prévisions se précisent. Ainsi, ce samedi 1er février, Météo France indiquait "la semaine prochaine, un ou plusieurs systèmes pourraient se former" avant d'ajouter dans le bulletin quotidien du Centre météorologique régional spécialisé (Cmrs) "au cours des prochains jours, toutes les conditions nécessaires à la cyclogenèse sont au vert au sein du thalweg de mousson."

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - éboulement, coronavirus, municipales, conseil régional, plainte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 janvier au vendredi 31 janvier 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 26 janvier : un éboulement a touché plusieurs véhicules sur la route du littoral

- Mardi 27 janvier Coronavirus : renforcement des mesures sanitaires à La Réunion

- Mercredi 28 janvier - Municipales 2020 : mélis-mélos et grands écarts politiques

- Jeudi 29 janvier - Conseil régional : l'opposition dénonce les coupes budgétaires, des artistes manifestent dans le hall

- Vendredi 30 janvier - Éboulement sur la route du littoral : une automobiliste porte plainte

Municipales à Saint-Denis : premier meeting pour la candidate de l'Union de la gauche Éricka Bareigts

Ils étaient nombreux ce samedi 1er février à assister au premier meeting de campagne de la candidate Éricka Bareigts au petit stade de l'est, plusieurs bus avaient été affrétés. Selon les organisateurs plus de 4000 spectateurs mais certaines places n'ont pourtant pas trouvé preneur... La candidate à la mairie de Saint-Denis a présenté quelques colistiers de sa liste d'Union de la gauche "Saint-Denis pour tous". Parmi eux, des membres du parti Pour La Réunion (Benjamin Tomas), d'Europe Écologie les Verts (Jean-Pierre Marchau), du Parti Communiste Réunionnais (Julie Pontalba) et du PS (le maire sortant Gilbert Annette) et des citoyens de la société civile. Ces derniers ont chauffé la foule avant que la tête de liste ne prenne la parole pour plus d'une heure de discours. Après avoir rappelé qu'elle est une "fille de Saint-Denis", l'actuelle députée de la première circonscription a dévoilé les grandes lignes de son programme devant un public acquis à sa cause. Avec son slogan "une ambition qui nous rassemble", Éricka Bareigts compte battre campagne durant les sept semaines restantes et être la première femme à s'asseoir dans le siège de maire de la plus grande commune des Outre-mer.

La pa Météo France i di, sé zot i di : du soleil, des averses et du vent

Ce dimanche 2 février, Matante Rosina est sûre de ses prévisions, ce qui n'arrive pas souvent... Mais le temps est changeant alors ne prenez pas la météo de notre gramoune préférée pour argent comptant. La matinée sera ensoleillée sur la quasi totalité de l'île, quelques averses pourraient faire leur apparition dans l'est. Des nuages pourraient gagner les hauteurs dans l'après-midi et les averses pourraient gagner du terrain. À noter, ça va souffler dans le sud, l'ouest et le nord. Et chez vous, quel temps fait-il ?