Soirée d'ouverture ce vendredi 31 janvier au Bisik. Pour cette nouvelle saison qui débute, la salle de concert de Saint-Benoît compte "poursuivre sa route musicale sur des cadences estivales avec deux découvertes de la scène électro-pop péi : OMA et MU. Deux nouveaux venus à très forte valeur ajoutée poétique et aux racines profondément ancrées dans la culture créole qui ont distillé avec grâce leurs créations hautes en couleurs !" L'occasion pour l'équipe du Bisik de présenter de vive voix ses meilleurs voeux musicaux, artistiques et culturels, ses projets pour 2020, les nouveautés de la salle et le programme de cette nouvelle saison qui riche en découvertes, éclectiques toujours, et plus original que jamais ! Nous publions le communiqué de l'équipe du Bisik ci-dessous.

Nouvel agencement, nouvelle ouverture sur le jardin, nouveau moyen de paiement avec le lancement du cashless, nouvelle cuisine, nouvelle régie son… 2020 sera l’année de l’évolution au Bisik, et dans un contexte politique et budgétaire contraint nous devons plus que jamais innover et compter sur votre fidélité et votre soutien !

Pour ouvrir cette nouvelle saison nous vous proposions donc de découvrir deux découvertes de la scène électro-pop péi : OMA et MU, en présence d’un public venu nombreux et de plusieurs artistes qui nous ferons l’honneur de jouer sur la scène du Bisik au premier semestre comme Jako Maron, Sundri Feeling, les Vwadhéva, La Sépia, Henri-Claude Moutou et quelques autres.

Un premier concert pour MÙ qui nous a invité sur des chemins de traverse entre électro, pop, et trip hop. Une découverte capiteuse avec Murielle Turpin, piquante et ardente chanteuse de de la formation accompagnée de Gautier Séry (Guitare/ FX/) et Sully Anna (Basse). " Zécli Fénwar " Murielle habille ses textes de la poésie sonore du créole et les colore de sa voix perchée. Gotyer plante le décor d’un univers suspendu et onirique et Sully apporte son expérience structurante et enrichit l’ensemble de son groove entraînant… Des textes en créole qui s’envolent aux contours de notre île et de sa richesse poétique et qui ont su séduire le public venu en nombre pour l ‘occasion.

FolieBox, Cashless et émotions fortes !

OMA, Romane et Gaël Marimoutou, accompagnés d’Erwan Defachelles, artiste numérique nous ont eux proposé de découvrir leur premier EP, E in Motion, qui associe électro-pop et racines traditionnelles réunionnaises. Leur musique précieuse et élégante s’inspire des expressions culturelles incroyablement diverses de l’île. L’occasion de présenter leur projet commun " In fanal si ton zarboutan " dans un dispositif et une scénographie léchée.

Avec sensibilité, OMA a invité le public dans son univers créatif unique en cultivant un paysage sonore riche de différentes superpositions de percussions traditionnelles, de polyrythmies organiques et de délicates articulations électroniques. Des arrangements spatiaux pour magnifier la voix de Romane qui se déplace avec grâce, évolue et explose de vie sur scène. Un spectacle personnel et profond, évanescent comme un secret partagé entre amis…

Deux découvertes qui ont véritablement subjugué le public qui a pu également profiter de plusieurs surprises comme celle de la FolieBox installée dans la salle… Des photos en folie pour des souvenirs flamboyants d’une soirée inoubliable !

L’occasion de vous retrouver avec bonheur dans une salle rénovée et avec une autre nouveauté de taille : le Cashless ! Un système de paiement sans contact proposé en partenariat avec nos amis des 3 Peaks de Manapany qui permet aux adhérents du Bisik de disposer de leur carte de membre personnelle, de profiter d’un premier concert offert, de notre bar associatif, de réductions fréquentes ur les concerts du Bisik tout au long de l’année et de plusieurs avantages sur des actions à venir…

Pour adhérer, cliquez ici

Merci à tous pour votre talent, votre enthousiasme, votre fidélité, votre soutien. Merci pour toutes ces belles émotions partagées et rendez-vous vendredi prochain, le 7 février, à partir de 20h avec Sundri Felling et son jazz world, Eat My Butterfly et son électro house maloya et Whatt’s Up en DJ Set.