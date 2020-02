Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce dimanche 2 février, Matante Rosina est sûre de ses prévisions, ce qui n'arrive pas souvent... Mais le temps est changeant alors ne prenez pas la météo de notre gramoune préférée pour argent comptant. La matinée sera ensoleillée sur la quasi totalité de l'île, quelques averses pourraient faire leur apparition dans l'est. Des nuages pourraient gagner les hauteurs dans l'après-midi et les averses pourraient gagner du terrain. À noter, ça va souffler dans le sud, l'ouest et le nord. Et chez vous, quel temps fait-il ?

