Tout le monde l'a remarqué, Internet, ce n'est pas ça en ce moment à La Réunion. Depuis le 16 janvier 2020, le câble sous-marin South Africa Far East (Safe) entre le Gabon et l'Angola est endommagé. C'est lui qui fournit, en partie, la connexion internet réunionnaise. Les opérateurs se défendent cependant de tout ralentissement conséquent, en dehors des heures de pointe. Un mensonge, estime François*, informaticien.

"S'il est vrai que la connexion est encore pire aux heures de pointe, je peux vous garantir que ce ralentissement est constant" assure l'informaticien. En preuve, il avance les temps de ping (le temps de réponse entre votre PC et un serveur, nldr) : en métropole, il s'élève à 10 millisecondes, à La Réunion, 200 millisecondes en temps normal lorsque la connexion est excellente, et actuellement à…1500 millisecondes, soit 150 fois celui de l'hexagone.



"Et c'est le temps de latence mesuré en pleine journée" souligne François. Il explique par ailleurs qu'aujourd'hui, le câble Safe aurait bon dos. "Si je suis certain que de nombreux problèmes peuvent survenir sur ce câble, je pense que certains opérateurs s'en servent parfois d'excuse pour justifier le ralentissement de leur connexion" continue-t-il.



François explique que, de manière générale, la bande passante à La Réunion est mauvaise. La raison est simple : la majorité des requêtes internet réunionnaise sont à destination de la métropole. Mais les informations doivent d'abord passer par des serveurs en Afrique, avant de rejoindre l'Europe, et donc l'hexagone. "Il faudrait pouvoir être directement relié à la métropole, ou passer par des serveurs asiatiques, beaucoup plus nombreux, pour améliorer la vitesse de connexion" explique l'informaticien. Une opération faisable, mais coûteuse.



De plus, la vitesse varie aussi entre chaque opérateur car chacun loue une partie de la bande passante des deux câbles existant à La Réunion, Safe et Lion. Ils ne bénéficient donc pas tous forcément de la même quantité de bande passante, et leur vitesse diffère donc.



*Le prénom a été modifié

