Depuis quelques jours, ça s'active dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les spécialistes ont annoncé une reprise de l'activité cyclonique la semaine prochaine et depuis quelques heures, leurs prévisions se précisent. Ainsi, ce samedi 1er février, Météo France indiquait "la semaine prochaine, un ou plusieurs systèmes pourraient se former" avant d'ajouter dans le bulletin quotidien du Centre météorologique régional spécialisé (Cmrs) "au cours des prochains jours, toutes les conditions nécessaires à la cyclogenèse sont au vert au sein du thalweg de mousson." (Image satellite Mtotec)

Ce vendredi 31 janvier, Météo France a dévoilé ses projections pour la seconde partie de saison, une hausse de l'activité cyclonique serait à prévoir avec 5 à 7 systèmes en plus dont 3-5 cyclones. "À noter que cette activité devrait mieux se répartir sur le bassin et plus seulement se concentrer près des terres habitées" précisent les prévisionnistes.

Et bien l’activité reprend sur les chapeaux de roues ! Pour le moment, le Cmrs les appelle les " trois zones de rotations préférentielles ", d’ici peu, elles pourraient devenir des tempêtes voire même plus….

Il est encore trop tôt pour déterminer l’intensité de ces zones suspectes cependant, Météo France précise "dans ce contexte, l'ensemble des modèles disponibles suggèrent la formation d'un ou plusieurs systèmes tropicaux. Le timing, le nombre et l'intensité de ces systèmes varient encore assez nettement d'un modèle à l'autre et d'un run à l'autre."

Il y aura donc du mouvement dans le coin, aucun doute. "En faisant la synthèse des prévisions disponibles, le centre du bassin est la région la plus susceptible de donner naissance à un ou deux systèmes en cours de semaine prochaine. Le risque est jugé faible au Nord des Mascareignes en fin de période" détaillent les prévisionnistes.

Voire trois systèmes, dans son dernier bulletin, Météo France donne des indications sur ce qui les phénomènes qui pourraient évoluer dans la zone ces prochains jours "le risque est jugé faible au Nord des Mascareignes en fin de période. Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modéré au Sud de Diego Garcia lundi. Au Nord-Est de Rodrigues, il devient également modéré lundi puis fort à partir de mardi. Au nord des Mascareignes, le risque de cyclogenèse devient faible à partir de vendredi."

En résumé :

• Le risque de formation d’une tempête tropicale au Sud de Diego Garcia atteint les 60% dès ce lundi.

• La possibilité de formation d’une tempête au Nord-Est de Rodrigues devient forte (jusqu’à 90% de probabilités) dès mardi.

• Une troisième tempête pourrait elle se former en fin de semaine prochaine au Nord des Mascareignes.

