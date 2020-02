BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 3 février 2020 :



- Les producteurs de rhums réunionnais taclés par l'agence nationale de santé

- Coronavirus : 362 morts dont un premier hors de Chine

- Internet : ça rame, et ce n'est pas près de s'arrêter

- Rugby/Tournoi des 6 nations: la France terrasse l'Angleterre 24-17

- Lutte : plus de 70 compétiteurs pour les championnats de La Réunion

- Semaine olympique et paralympique: la quatrième édition commence ce lundi

- La pa Météo France i di, sé zot i di : de la pluie dans les hauts

Les producteurs de rhums réunionnais taclés par l'agence nationale de santé

Dans un rapport sur la consommation d'alcool des Français publié le 14 janvier dernier, Santé publique, une émanation du ministère de la Santé étrille les producteurs de spiritueux domiens. La Réunion est la région de France où la surmortalité masculine et les passages aux urgences liés à l'alcool sont les plus élevés. Les Réunionnais ne boivent pas plus que les autres par contre, ils consomment un alcool plus fort. Un constat effarant dans un contexte qui intrigue, les producteurs locaux de rhum bénéficient d'une fiscalité réduite et la réglementation sur l'affichage de publicités d'alcool est loin d'être respectée. L'Organisme mondiale de la Santé (OMS) préconise un alignement sur la fiscalité nationale et un contrôle drastique de la publicité. Les alcooliers doutent de l'efficacité de la mesure tandis que les parlementaires ont du mal à se faire entendre à l'Assemblée nationale.

Coronavirus : 362 morts dont un premier hors de Chine

L'annonce dimanche du premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus, survenu aux Philippines, relance les inquiétudes sur la propagation de l'épidémie qui a fait 361 morts et 17.200 personnes touchées par la maladie en Chine. Dans ce pays la métropole de Wenzhou a rejoint la liste des villes confinées. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Philippines ont signalé dimanche la mort à Manille d'un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan où l'épidémie de pneumonie virale a démarré en décembre. "Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine", a déclaré Rabindra Abeyasinghe, le représentant de l'OMS aux Philippines. Cette annonce survient alors qu'un nombre croissant de pays ferment leurs frontières aux personnes venant de Chine. Le virus s'est propagé dans 24 pays.

Internet : ça rame, et ce n'est pas près de s'arrêter

Tout le monde l'a remarqué, Internet, ce n'est pas ça en ce moment à La Réunion. Depuis le 16 janvier 2020, le câble sous-marin South Africa Far East (Safe) entre le Gabon et l'Angola est endommagé. C'est lui qui fournit, en partie, la connexion internet réunionnaise. Les opérateurs se défendent cependant de tout ralentissement conséquent, en dehors des heures de pointe. Un mensonge, estime François*, informaticien.

Rugby/Tournoi des 6 nations: la France terrasse l'Angleterre 24-17

Étouffants. Surprenants. Impressionnants. Le XV de France, pour la première de son nouveau sélectionneur Fabien Galthié, a surclassé les vice-champions du monde anglais (24-17), avant de lutter pour conserver la victoire, dimanche au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations.

Lutte : plus de 70 compétiteurs pour les championnats de La Réunion

Ce dimanche 2 février 2020 a eu lieu les championnats de La Réunion de lutte féminine et lutte libre pour les catégories U15 à séniors. C'est le gymnase Achille Grondin de Saint-Joseph qui a été le théâtre de cette compétition et a réuni les meilleurs lutteurs locaux. Plus de 70 concurrents se sont affrontés en espérant décrocher leurs qualifications pour les championnats de France. Le titre de champion étant un des critères de sélection

Semaine olympique et paralympique: la quatrième édition commence ce lundi

Cette année, la semaine olympique et paralympique se tiendra du lundi 3 février au samedi 8 février 2020. À ce jour, plus de 900 projets ont été déposés sur l'ensemble du territoire, soient plus de 310 000 élèves sensibilisés. A la Réunion la mobilisation se fait principalement à partir des établissements labellisés Génération 2024. Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à l'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les différentes disciplines. C'est enfin l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.

La pa Météo France i di, sé zot i di : de la pluie dans les hauts

Il pleut, ça n'a rien d'étonnant, c'est de saison ! Ce lundi 3 février 2020, Matante Rosina va emporter son parapluie lorsqu'elle va sortir marcher, si le temps est clément dans le sud-est, le nord et à Saint-Pierre, les hauts de l'île ne seront pas épargnés par les averses. Et chez vous, quel temps fait-il ?