Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé, ce jeudi 30 janvier 2020, la liquidation judiciaire du groupe de presse France-Antilles, éditeur des quotidiens de France-Antilles Guadeloupe, France-Antilles Martinique et France-Guyane. Franck Riester, ministre de la Culture et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, prennent acte de cette décision et disent regretter que la mobilisation d'investisseurs privés, aux côtés d'un soutien exceptionnel de l'État, n'ait pas été suffisante pour permettre un projet de reprise. Voici le communiqué des ministères de la Culture et des Outre-mer.

