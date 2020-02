Les rencontres de la sécurité économique auront lieu du 12 au 14 février 2020 à La Réunion. Les acteurs économiques locaux sont exposés à des risques et menaces qui peuvent porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation tant en matière de captation d'information, d'ingérence étrangère, de cyberattaques que d'applicabilité de réglementations étrangères sur notre territoire. Un cycle de plusieurs conférences est organisé afin de les sensibiliser à ces enjeux et de leur présenter les outils mis à leur disposition par L'État notamment dans le cadre de la déclinaison territoriale de la politique publique de sécurité économique. Nous publions le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Organisées sous l’égide du préfet de La Réunion, ces premières rencontres se dérouleront en présence d’un expert/conférencier de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et du chef du service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE).

Dans un contexte de tensions internationales et de "guerre commerciale", la sécurisation des actifs stratégiques est devenue un préalable indispensable pour renforcer notre compétitivité mais aussi, la résilience des entreprises locales. Ces conférences permettront de dresser un panorama des risques et menaces et surtout de présenter les outils et bonnes pratiques mis à disposition des acteurs économiques.

• La première conférence se tiendra le 12 février 2020 à 8h30 sur le site du MOCA. Destinée aux chefs d’entreprises des différents secteurs d’activités, aux syndicats professionnels et aux responsables des services déconcentrés de l’Administration, elle présentera les grands enjeux de cette nouvelle politique publique, qui vise à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques ; et qui concourent à la souveraineté économique et numérique de la France - inscription 974.disse@dieccte.gouv.fr

• Une seconde conférence technique sur la sécurité numérique, se tiendra le 13 février à 13h30 à l’amphithéâtre Charles Isautier au Pôle Formation de la CCI à Sainte-Clotilde et s’adresse au public RSSI, DSI ou assimilés et DPD. - inscription willy.robert@openspphere.fr et clusir-roi@protonmail.com

• Une conférence relative à la recherche et à l’innovation se tiendra le 14 février à 9h00 à l’université de La Réunion - inscription courrier@technopole-reunion.com

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com