Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Cette année, la semaine olympique et paralympique se tiendra du lundi 3 février au samedi 8 février 2020. À ce jour, plus de 900 projets ont été déposés sur l'ensemble du territoire, soient plus de 310 000 élèves sensibilisés. A la Réunion la mobilisation se fait principalement à partir des établissements labellisés Génération 2024. Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à l'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les différentes disciplines. C'est enfin l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.

