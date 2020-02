Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Un accident s'est produit sur la Route du Littoral aux alentours de 11h18, selon le Centre régional de gestion du transport (CRGT). Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans le virage de la Pointe du Gouffre, après le radar. La voie de gauche est neutralisée suite à cet accident, et on compte déjà plus d'1,5 km de bouchon en direction de Saint-Denis. Les pompiers sont sur place. (Photo : Laurent de La Hogue / radar 974)

