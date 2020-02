Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Ce mercredi 5 février 2020, plus de 350 personnes sont attendues à la conférence sur la Loi de Finances 2020 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Comme chaque année, l'Ordre des experts-comptable et la Chambre des Notaires de La Réunion, s'associent afin de proposer une conférence sur la nouvelle Loi de Finances. Professionnels et particuliers sont invités à venir écouter les précisions des experts de la Finance et du Droit.

