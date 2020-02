Nouvelle journée de mobilisation prévue pour l'intersyndicale ce jeudi 6 février 2020. Les syndicats, opposés à la réforme, appelle une nouvelle fois la population à manifester, à partir de 9 heures, à Saint-Pierre et Saint-Denis. Nous partageons avec vous leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les organisations syndicales CGT, FSU, FO, Solidaires, SAIPER, UNEF se félicitent de l’importance des mobilisations contre le projet de réforme des retraites. Le soutien de la population s’amplifie, des initiatives unitaires sont prises sur tout le territoire, les journées de grève et de manifestations des 24 et 29 janvier ont encore rassemblé des centaines de milliers de personnes. C’est la preuve d’un rejet massif des projets du gouvernement.

L’avis du Conseil d’Etat est un désaveu cinglant. Il confirme nos analyses d’une réforme qui méprise les formes réglementaires et législatives et, sur le fond, fait ressortir le flou du projet. Il pointe les lacunes de l’étude d’impact et des 29 ordonnances auxquelles le projet renvoie comme autant d’éléments qui masquent la réalité de la réforme. Il contredit les engagements de compensation des dégâts que le gouvernement avait fait miroiter à certaines catégories.

Le projet de réforme des retraites n’a jamais été aussi fragile !

C’est pourquoi nos organisations appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et amplifier la mobilisation dans tous les secteurs tout au long du débat parlementaire qui s’ouvre : rassemblements, retraites aux flambeaux, débrayages dans les entreprises, dépôt d’outils symboliques des métiers, … Il n’y aura pas de trêve.

A la Réunion, elles appellent à deux manifestations jeudi 6 février :

Saint-Denis, départ Petit-Marché (rdv 9h) vers la Préfecture

Saint-Pierre, départ Mairie (rdv 9h)"