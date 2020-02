Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Ce lundi 3 février 2020 est bien humide à La Réunion. Depuis minuit, il est par exemple tombé 95 mm de pluie à Bellecombe, et 15 mm à Saint-Denis. Des rafales de vent à 60 km/h à Saint-Denis et 95 km/h dans le sud ont été relevées par Météo France. De violentes averses sont à prévoir tout l'après-midi, sans qu'une vigilance fortes pluies ne soient envisagée. Le temps devrait devenir plus sec ce mardi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 3 février 2020 est bien humide à La Réunion. Depuis minuit, il est par exemple tombé 95 mm de pluie à Bellecombe, et 15 mm à Saint-Denis. Des rafales de vent à 60 km/h à Saint-Denis et 95 km/h dans le sud ont été relevées par Météo France. De violentes averses sont à prévoir tout l'après-midi, sans qu'une vigilance fortes pluies ne soient envisagée. Le temps devrait devenir plus sec ce mardi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)