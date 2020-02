BONJOUR - A la une de ce mardi matin 4 février 2020 :



- Coronavirus : pas de psychose, mais des inquiétudes légitimes

- La justice s'active à quelques semaines des municipales : Dindar, Annette, Gonthier... à qui le tour ?

- Foot : Sonny Laiton, 19 ans et espoir de l'AJ Auxerre

- Le Port : le service électoral sera ouvert au public le vendredi 7 février

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée sous le soleil

Coronavirus : pas de psychose, mais des inquiétudes légitimes

Plus de 200 personnes ont atterri ce dimanche 2 février à La Réunion, dans un vol Air Austral en provenance de Bangkok, capitale de la Thaïlande. Parmi eux, des voyageurs ayant transité par la Chine, pays largement touché par le coronavirus. Or aucun contrôle sanitaire n'a été effectué à leur arrivée à Roland-Garros, seuls des flyers ont été distribués. Pour l'Agence régionale de santé, ces contrôles n'ont pas lieu d'être : un test de température n'est pas suffisant pour détecter le virus. L'ARS préfère miser sur la prévention et la sensibilisation, pour faire face aux interrogations des Réunionnais, malgré tout bien réelles.

La justice s'active à quelques semaines des municipales : Dindar, Annette, Gonthier... à qui le tour ?

Perquisition à la mairie de Bras-Panon dirigée par Daniel Gonthier, audition du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, au tribunal de Saint-Denis, dans le cadre d'une affaire d'harcèlement moral vieille de 10 ans, convocation de la sénatrice Nassimah Dindar au tribunal correctionnel me 3 avril prochain pour une présomption de prise illégale d'intérêts à l'époque où elle présidait le SDIS. La justice s'active actuellement. Hasard du calendrier ? Sans doute. Mais s'il est évident que le temps de la justice n'est pas le temps politique, et c'est tant mieux, d'aucuns s'interrogent sur le timing, tout en se posant cette légitime question, à qui le tour ?

Foot : Sonny Laiton, 19 ans, Réunionnais et espoir de l'AJ Auxerre

Il y a bientôt quatre ans maintenant, Sonny Laiton s'est envolé pour la métropole direction Auxerre pour se frayer un chemin dans le monde du football professionnel, au poste de gardien. D'abord tourné vers le basket-ball, le jeune Réunionnais fait maintenant son bout de chemin sur le gazon auxerrois, dans l'équipe U20, et non sans succès.

Elections : vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes

Afin de pouvoir accomplir son devoir civique, il faut être inscrit sur la liste électorale de sa commune. La population est informée qu'il est encore possible de s'inscrire sur la liste électorale, et ce jusqu'au vendredi 7 février 2020, pour pouvoir voter aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée sous le soleil

Le soleil revient en force sur La Réunion ce mardi 4 février 2020 ! Matante Rosina est ravie, son maillot de bain et sa crème solaire sont prêts. Si les hauts devraient voir arriver quelques nuages dans l'après-midi, très peu de pluie est prévu pour la journée. Et les chaleurs resteront de saison, avec 30 degrés sur le littoral et 20 degrés dans les hauts. Le vent continuera par contre de souffler dans le sud-ouest, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h.