L'Académie de La Réunion rend hommage à Claude Wanquet, historien contemporain. Il a notamment travaillé sur l'impact de la colonisation et l'esclavage à La Réunion. L'Académie lui rend hommage, à travers la voix du vice-président Christian Landry, dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

"C'est en 1963 que Claude Wanquet débarque à La Réunion comme volontaire à l'Aide technique, nommé professeur d'Histoire au lycée Leconte-de-Lisle. Claude Wanquet, admissible à l'Ecole Normale Supérieure, vient d'être reçu major à l'Agrégation d'Histoire. Vite repéré par Hippolyte Foucque qui préside alors aux destinées de l'Académie de I'lle de La Réunion, Claude Wanquet est fait membre de notre institution savante dès 1966.

Nous honorant de sa grande intelligence et de sa présence fidèle jusqu'à ces derniers mois, Claude Wanquet était membre actif de notre Académie depuis plus d'un demi siècle. En faisant de La Réunion sa terre d'adoption, par la grande intelligence qui était la sienne et sa force de travail, Claude Wanquet n'a pas qu'oeuvré à la connaissance de l'histoire de notre île par des travaux remarquables, dont sa thèse d'Etat " Histoire d'une Révolution. La Réunion (1789-1803) ", il a également contribué, par ses multiples fonctions et responsabilités académiques, naissance du Centre Universitaire, création du département d'Histoire, Doyen de la Faculté des Lettres, Directeur de l'Institut de Formation des Maitre (IUFM) ... au développement scientifique et culturel de La Réunion.

L'Académie perd un des membres les plus éminents de son histoire contemporaine et La Réunion moderne un de ses plus brillants serviteurs. Nous lui disons toute notre fierté de l'avoir compté parmi nos membres ainsi que toute notre gratitude.

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus attristées."