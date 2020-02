Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Les journalistes de Libération ont effectué une enquête, à partir d'un document que la rédaction s'est procuré, révélant la présence d'amiante dans des établissements scolaires. Libération indique que la majorité des écoles construites avant 1997 contiennent des fibres toxiques. On y voit également, sur une carte interactive incluant la Métropole et l'Outre-mer, quels établissements ont effectué un diagnostic amiante, et quel en est le résultat. A La Réunion, on trouve de l'amiante dans 56 écoles. (Photo d'illustration)

