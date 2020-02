Il y a bientôt quatre ans maintenant, Sonny Laiton s'est envolé pour la métropole direction Auxerre pour se frayer un chemin dans le monde du football professionnel, au poste de gardien. D'abord tourné vers le basket-ball, le jeune Réunionnais fait maintenant son bout de chemin sur le gazon auxerrois, dans l'équipe U20, et non sans succès.

Ce n'est qu'à treize ans que Sonny se met réellement au football. Assez tard donc, quand certains enfilent des crampons dès la plus tendre enfance. "Je m'y suis mis tard, mais j'ai aussi tout donné tout de suite, j'ai fait des sacrifices et travaille comme un fou, et puis il y a aussi une petite dose de chance" confie le jeune footballeur.



C'est dans les rangs du F.C Ligne Paradis que Sonny se fait former. Sélectionné dans l'équipe réunionnaise, il brille sur le terrain lors d'une rencontre contre Mayotte. C'est là que l'AJ Auxerre le repère. Une semaine plus tard, Sonny s'envole pour les épreuves de sélection. A 15 ans et demi, il signe donc son premier contrat. "Ma carrière a décollé très rapidement, c'est vrai, et je vais continuer à tout donner pour atteindre mes objectifs" explique le gardien.



A raison de 14 heures par semaine d'entraînement, Sonny se concentre exclusivement sur sa carrière. S'il a passé un BEP en parallèle du football, c'est au sport qu'il destine son avenir. "J'en rêve depuis que je suis petit, d'ailleurs je me suis très rapidement adapté à ma nouvelle vie dès mon arrivée, et puis il y avait d'autres Réunionnais, ça a sûrement facilité les choses" avoue-t-il.



Car le club compte parmi ses rangs quatre aux Réunionnais. D'ailleurs, Ryan Ponti, étoile montante qui a brillé lors de la Coupe de France avec la Saint-Pierroise, vient tout juste de signer un contrat de deux ans et demi avec l'AJ Auxerre. Et bonne nouvelle, c'est un ancien camarade du F.C Ligne Paradis, dans lequel évolue Sonny. "Ca fait vraiment plaisir de le voir dans le même club !"



Sonny a d'ailleurs suivi de très près l'évolution de l'ancien club de son ami. "Même si j'ai été déçu de la défaite de la Saint-Pierroise, ils ont eu un parcours magnifique, et il méritait d'aller plus loin" souligne Sonny.



L'objectif aujourd'hui : continuer à vivre de sa passion, à l'AJ Auxerre, ou peut-être un club international un jour. Et surtout, rester sélectionné en équipe de France.



