Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le soleil revient en force sur La Réunion ce mardi 4 février 2020 ! Matante Rosina est ravie, son maillot de bain et sa crème solaire sont prêts. Si les hauts devraient voir arriver quelques nuages dans l'après-midi, très peu de pluie est prévu pour la journée. Et les chaleurs resteront de saison, avec 30 degrés sur le littoral et 20 degrés dans les hauts. Le vent continuera par contre de souffler dans le sud-ouest, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

