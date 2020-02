BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 5 février 2020



Super U : deux heures de calme pour les clients autistes

Depuis début décembre, les enseignes Super U ont instauré deux heures "calmes" chaque mardi. Un dispositif qui profite aux clients souffrant d'autisme, particulièrement sensibles au bruit et à la lumière. La musique est coupée, les néons sont moins agressifs, les bips des caisses disparaissent. A La Réunion, la mesure est aussi appliquée, comme dans les 1600 enseignes de Super U. Les associations et les parents concernés applaudissent des deux mains.

Jeux internationaux de la Jeunesse : six lycéens s'envoleront bientôt pour Chicago

Cette année 2020, les Jeux internationaux de la Jeunesse se dérouleront à Chicago, aux Etats-Unis. L'opportunité pour six lycéens de l'établissement Sarda Garrigage, à Saint-André, de s'envoler pour l'autre bout du globe afin de participer à des épreuves sportives, mais aussi culturelles.

Municipales : irez-vous voter ou bouderez-vous les urnes ?

Oyez, oyez potentiel(le)s électrices et électeurs vont avez jusqu'au vendredi 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire à la mairie de votre lieu de résidence ou sur en ligne sur le portail sur le portail internet www.service-public.fr. Cette formalité est obligatoire pour voter aux municipales de dimanche 15 mars et dimanche 22 mars 2020

Trois députées réunionnaises réclament une enquête parlementaire

Sur un plateau de télévision début janvier, Ségolène Royal avait évoqué concernant les professeurs qu'avant, "on mutait discrètement les pédophiles et si possible dans les Outre-mer comme ça c'était loin et on n'en entendait plus parler". Une phrase choc qui fait réagir les ultramarins. Le monde politique réagit ce mardi 4 février, à travers la voix de trois députées réunionnaises, Ericka Bareigts, Nathalie Bassire et Huguette Bello, dans un courrier destiné à Olivier Serva, président de la Délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale en vue d'auditions de Ségolène Royal et/ou de Jean-Michel Blanquer. Courrier que nous publions ci-dessous dans son intégralité.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le vent et la houle se lèvent

Matante Rosina a fait un double noeud au ruban de sa capeline, elle a regardé Miyu son chat dans les yeux et le matou lui dit qu'il y aurait beaucoup de vent ce mercredi 5 février 2020. Son félin préféré lui a aussi dit qu'il y aurait de la houle. Et chez vous c'est comment ?