Cette année 2020, les Jeux internationaux de la Jeunesse se dérouleront à Chicago, aux Etats-Unis. L'opportunité pour six lycéens de l'établissement Sarda Garrigage, à Saint-André, de s'envoler pour l'autre bout du globe afin de participer à des épreuves sportives, mais aussi culturelles.

Le lycée Sarda Garriga sera l'unique représentant de La Réunion lors de cette rencontre, qui regroupera 60 lycées français présents à travers 46 pays. Dans les Outre-mer, Mayotte aussi sera représentée. Cet événement, organisé chaque année, est l'occasion de promouvoir le sport, mais aussi la culture de chacun, pendant quatre jours.



Six élèves de la Seconde option EPS s'envoleront donc pour Chicago en juin prochain, afin de participer à de nombreuses épreuves sportives, mais aussi culturelles. C'est la deuxième fois que l'établissement est sélectionné pour participer, avec une première sélection en 2017.



La phase de sélection est toujours en cours : si neuf élèves sont en course, seuls six d'entre eux pourront faire partie du voyage. "Ce sont les qualités humaines qui seront le plus valorisés : l'entraide, l'esprit d'équipe, mais aussi l'engagement" précise Pascale Pezin, professeure d'EPS en charge de l'équipe.



Un voyage coûteux, qui les motivent donc à demander l'aide de sponsors et entreprises afin de réaliser leur rêve. S'ils démarchent déjà auprès des entreprises et que des ensachages, ventes de gâteaux, brocantes et autres tombolas sont en cours d'organisation, les élèves ont encore besoin d'un coup de pouce.



Kaëla, Lauryn, Maëlyse, Assia, Pierre, Pablo, Samuel, Ahmadi et Andrew apprennent par la même occasion à lever des fonds, et à se débrouiller tout seuls. "Chacun doit faire des efforts pour que l'on puisse atteindre nos objectifs. Si on arrive à lever 5 000 euros, ça nous enlèverait déjà une belle épine du pied" précise Pascale Pezin.



Pour cette dixième édition, une course d'orientation, des sports nautiques, du sandball et du flag-ball seront au programme. "Ce que l'on veut, c'est faire rayonner La Réunion à l'international, et laisser un beau souvenir de notre île à Chicago" termine la professeure d'EPS. Rendez-vous le 16 juin prochain pour les Saint-Andréens !

Pour les aider à financer leur voyage, c'est sur ce lien que ça se passe

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com