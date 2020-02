Afin de renforcer les moyens de la lutte pour la préservation de la biodiversité, le préfet de La Réunion a décidé de créer une louveterie à La Réunion. À l'occasion d'une cérémonie, Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, présente les trois premiers louvetiers réunionnais ce mercredi 5 février 2020. (Photo as / www.ipreunion.com)

Reconnus pour leur connaissance du monde de la chasse et pour leurs valeurs au service de la collectivité, ils auront un rôle majeur pour détecter les animaux exotiques envahissants, première cause de perte de biodiversité, et pour réguler les espèces émergentes.

Les louvetiers interviendront également dans la lutte contre le braconnage, qui menace les écosystèmes. Ils pourront, sous l'autorité préfet et des procureurs de la République, jouer un rôle de médiateur vis-à-vis de la communauté des chasseurs et alerteront, en cas d'acte de braconnage, les services de l'État.

Serge Periamodely, louvetier des circonscriptions nord et est, parle de l'importance de la protection des espèces endémiques, regardez :

De plus, contrairement à certaines croyances, les louvetiers n'ont pas été engagés pour lutter contre l'errance animale. Leur rôle ne sera donc, en aucun cas, d'abattre les chiens et chats errants présents sur l'île. Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, insiste sur ce fait, regardez :

