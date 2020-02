Oyez, oyez potentiel(le)s électrices et électeurs vont avez jusqu'au vendredi 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire à la mairie de votre lieu de résidence ou sur en ligne sur le portail sur le portail internet www.service-public.fr. Cette formalité est obligatoire pour voter aux municipales de dimanche 15 mars et dimanche 22 mars 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis quelques années maintenant La Réunion, comme la métropole, est coupée en deux. D'un côté il y a celles et ceux refusant de laisser les autres décider à leur place et qui se rendent systématiquement aux urnes. De l'autre côté i y a celles et ceux s'estimant trompés par les politiques "tous pourris" et qui ne vont jamais voter.

Au fil des scrutins le camp de l'abstention n'a cessé de grossir jusqu'à atteindre le taux historique de 69,34% lors des dernières européennes en juin 2019.

Et vous, avez-vous l'intention d'aller voter ou ferez-vous partie du nombre de plus en plus croissant des abstentionnistes ?

C'est la question du sondage koz azot de ce mercredi 5 février 2020

Pour rappel, l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il donc est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter pour qui vous voulez.

Les demandes d’inscription en ligne peuvent être déposées sur le portail internet www.service-public.fr jusqu’au 7 février 2020 avant minuit.

Il est possible de vérifier sa situation électorale en se connectant sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

