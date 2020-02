Nouvelle mobilisation dans les rues de La Réunion

Les syndicats, toujours aussi fermement opposés à la réforme des retraites, appellent une nouvelle fois la population à manifester, à partir de 9 heures, à Saint-Pierre et Saint-Denis. Bien que la dernière manifestation en date ait beaucoup moins mobilisé les foules, l'intersyndicale souligne que "le soutien de la population s’amplifie, des initiatives unitaires sont prises sur tout le territoire, les journées de grève et de manifestations des 24 et 29 janvier ont encore rassemblé des centaines de milliers de personnes. C’est la preuve d’un rejet massif des projets du gouvernement."

La mobilisation du 16 janvier, elle, est restée très faible. L'arrivée des vacances d'été austral ont essoufflé le mouvement lors des dernières semaines, alors qu'il continuait à battre son plein en Métropole. A Saint-Denis, seule une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées devant la préfecture. La FSU, la CGTR et FO étaient bien présents, mais pas de trace de la CFTC ou de la CFDT. Le 29 janvier les manifestants étaient un peu plus, environ 200 personnes ont défilé.

Rappelons par contre que lors des manifestations du 5 et 17 décembre, entre 5.000 et 8.000 personnes avaient défilé dans les rues. Une mobilisation colossale qui pourrait peut-être retrouver un nouveau souffle avec la rentrée.

Du côté des avocats, le mouvement a pris de l'ampleur et la colère ne redescend pas. Après les opérations "justice morte" et les consultations gratuites des avocats sudistes, c'est par une action coup de poing que les robes noires des barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre ont montré leur opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement le 31 janvier dernier.

Au cours de l'audience de rentrée solennelle de la Cour d'appel, une centaine d'avocats portant des masques blancs s'est réunie dans la salle principale, avec un cercueil et des livres du code du travail, ainsi qu'un drap noir placés sur les marches de la Cour d'appel. Pour les robes noires, "l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites avec mise en péril de plus de la moitié des cabinets d'avocats français, par l'effet de cotisations considérablement augmentées. C'est l'accès à la Justice qui s'en trouve menacé."