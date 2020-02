La journée du 6 février marque la Journée nationale pour la prévention du suicide. A La Réunion, les acteurs se mobilisent.vCatherine Saminadin, présidente de l'Association SOS Solitude, et de David Goulois, superviseur du Sud et psychologue étaient rassemblés ce jour sous la supervision de l'Union Nationale de Prévention du Suicide pour rappeler les actions à mettre en place et les priorités à garder à l'esprit face aux personnes en détresse. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Union Nationale de Prévention du Suicide.

Le suicide est par nature multifactoriel, sa prévention est par conséquent plurielle et pluridisciplinaire. Elle implique une articulation des acteurs à des niveaux différents, comme les professionnel·le·s (de la santé ou du social) mais aussi les élu·e·s, les bénévoles et les citoyens, au sein d’associations ou d’autres structures.

Le suicide traduit un déséquilibre entre une souffrance et des ressources (individuelles et environnementales) pour y faire face. Réaffirmer ce postulat permet de définir une prévention qui s’attache autant au développement de ces ressources qu’à la prise en charge de ces souffrances.



Dans la construction d’une prévention partagée du suicide, l’élaboration, la restauration ou le maintien d’environnements favorables - dont le lien social - constituent le socle d’interventions, suivant différentes modalités : un accueil empathique en tout espace, la participation croisée et la coordination d’intervenant.e.s de différents horizons dans leur champ de compétence et d’intervention. Par suite, le renforcement des compétences psychosociales, même s’il est essentiel, ne peut suffire à lui seul, puisqu’il expose au risque de renvoyer les personnes à leurs seules responsabilités, et ce d’autant plus que les âges et les milieux de vie sont à différencier ; ce sont en effet les paramètres essentiels pour l’implantation des actions de prévention en santé.



A partir des expériences de ses adhérents, et des axes de travail retenus dans la Feuille de Route en Santé Mentale élaborée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, l’UNPS et son réseau d’associations invitent à réfléchir aux modalités de travail coordonnées les plus à même de construire une prévention partagée et efficace.