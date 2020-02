Comme chaque année les partenaires de Globice, chez MADA Megafauna, organisent des programmes de recherche et de conservation des requins baleines ouverts à l'éco-volontariat. Le recrutement pour la session 2020 est ouvert. Le stage se déroule de septembre à décembre. (Photo : Madagascar Whale Shark Project)

Pour ceux qui souhaitent nager avec des requins baleine tous les jours ou qui veulent participer à un programme de recherche et de conservation, tout en passant des vacances utiles c'est le moment. MADA Megafauna propose d'être formé et accompagné par les scientifiques du MWSP (Madagascar Whale Shark Project - Madagascar Projet Requins Baleine en français).

Le séjour dure de 18 à 21 jours et coûtee 1235 euros par personne. Il se déroule de septembre à décembre 2020 à Nosy Be. Le recrutement pour les séjours scientifiques est ouvert. Infos et inscription sur mada.megafauna@gmail.com.

