Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

De 9h30 à 12h ce vendredi 7 février 2020, les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie avec la collaboration de leurs collègues motocyclistes de Saint-Benoît ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière sur la commune de Sainte-Marie, la Rivière des pluies RN 102. Le bilan est édifiant, puisque 38 infractions ont été constatées par les militaires parmi lesquelles 20 procédures pour usage de téléphone ou distracteur, 16 non respect de feu rouge, 1 non port de la ceinture de sécurité et 1 défaut d'assurance. Voici le communiqué de la gendarmerie. (Photo : gendarmerie)

De 9h30 à 12h ce vendredi 7 février 2020, les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie avec la collaboration de leurs collègues motocyclistes de Saint-Benoît ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière sur la commune de Sainte-Marie, la Rivière des pluies RN 102. Le bilan est édifiant, puisque 38 infractions ont été constatées par les militaires parmi lesquelles 20 procédures pour usage de téléphone ou distracteur, 16 non respect de feu rouge, 1 non port de la ceinture de sécurité et 1 défaut d'assurance. Voici le communiqué de la gendarmerie. (Photo : gendarmerie)