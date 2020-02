La clinique les Tamarins au Port a accueilli ce jeudi 6 février 2020 la première journée du séminaire "Le cerveau en interaction, oeil, environnement, troubles de l'attention, polyhandicap". Un séminaire à l'initiative du docteur Xavier Aubrée, ophtalmologiste, président de l'association Maison de Santé Multisites en partenariat avec l'Irsam et le centre Horus. Nous publions ci-dessous le communiqué de la clinique des Tamarins.

Le docteur Gérard d’Abbadie, psychiatre et Président du Groupe les Flamboyants et Aude d’Abbadie-Savalli, Directrice Générale du Groupe ont accueillis les intervenants de ce séminaire, les docteurs Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, spécialiste des Hôpitaux des Armées, en charge d’enseignement et de services de compensation du Handicap Visuel (présidente de l’Ariba) et Claire Meyniel, neuro-ophtalmologiste à Paris et Nantes.

L’après-midi a démarré par une visite de la clinique Les Tamarins. Les médecins ont ainsi pu découvrir la structure et les différents moyens mis en œuvre pour aider les patients en soins de suite et de réadaptation. Un échange a ensuite eu lieu entre les intervenants et les médecins et soignants de la clinique. Cette année, l’accent du séminaire a été mis sur le polyhandicap, les praticiens ont donc pu échanger sur les différents problèmes visuels qui peuvent survenir à la suite de pathologies, comme par exemple l’AVC.

"Nous sommes ravis que des spécialistes en neuro-opthalmologie soient venus découvrir notre établissement. Nous sommes toujours très curieux d’apprendre auprès d’autres confrères et d’échanger avec eux pour pouvoir aider nos patients. Sur le plan local, il est également important pour nous de travailler main dans la main avec la Maison de Santé Multisites pour créer un parcours de soin efficace pour nos malades", explique le docteur Gérard d’Abbadie .

Après un tour de table sur les retours d’expériences de chacun, des cas pratiques ont été étudiés. " Le niveau des prises en charge à La Réunion est très élevé et je viens modestement apporter ma contribution aux travaux. L’échange de nos pratiques respectives sur des cas similaires aux nôtres nous permettra de faire évoluer la recherche en elle-même. Nous souhaitons confronter nos façons de travailler pour voir comment nous pouvons avancer mieux et plus vite " affirme docteur Le Bail.

Le séminaire se tiendra jusqu’au 12 février dans différents établissements de l’ile.