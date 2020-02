Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce vendredi 7 février 2020, Météo France refait un point sur le système Francisco, maintenant qualifié de "perturbation" et non plus de tempête. Le système est encore très loin des côtes réunionnaises, 1540 km à l'Est. Mais il a marqué un virage notable, se rapprochant de fait de La Réunion et de Maurice. Selon les prévisions de Météo France et Mtotec, le système revient vers l'ouest. Il se déplace à une vitesse à 11 km/h. (Photo Mtotec)

