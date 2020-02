BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 8 février 2020 :



Une barrière magnétique testée à La Réunion pour repousser les requins

C'est un dispositif en place à La Réunion depuis janvier 2019 : la "SharkSafe Barrier" (SSB), sur laquelle le Centre sécurité requin mène actuellement une série de tests. Composée d'aimants, la technologie de la barrière fonctionne par ondes électromagnétiques pour repousser les squales sans les blesser. Le dispositif a fait ses preuves en Afrique du Sud contre les requins blancs, mais aussi contre les requins bouledogue aux Bahamas. C'est une chercheuse en biologie marine qui est à l'origine de la conception de cette barrière. A Imaz Press Réunion nous avons eu la chance d'échanger avec elle. Si cette technologie fait ses preuves à La Réunion, cela pourrait être une révolution face au risque requin.

Claude Testa témoigne à travers ses photos de l'évolution de La Réunion

Jusqu'au 15 février 2020, les locaux de la médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis accueillent l'exposition photographique "Dann shemin" de Claude Testa. Le thème repose sur les routes réunionnaises des années 1978 à 1983, qui témoignent de l'évolution rapide qu'a connu l'île.

Tous réunis au CHU de La Réunion pour la greffe rénale

Le CHU de La Réunion a réuni ce vendredi 7 février 2020 l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans la greffe rénale et les patients qui ont bénéficié d'une transplantation, pour partager un moment convivial et un instant d'échanges. Cette rencontre était l'occasion, pour les professionnels de santé et les patients qui ont bénéficié d'une transplantation, d'échanger hors contexte médical. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU.

Pour la chaussure aussi, tous les chemins mènent à Rome

Depuis l'Antiquité elle est objet de mode, de reconnaissance sociale mais aussi de fantasme, voire de fétichisme. En Italie, une exposition raconte l'aventure de la chaussure et montre qu'en matière de souliers aussi tous les chemins mènent à Rome...

La pa Météo France i di, sé zot i di : que dit le ciel chez vous ?

Matante Rosina est toujours un peu fatiguée. Miyu, son chat, passe son temps à ronronner et Nounette, sa poule, n'arrête pas de caqueter avec les voisines. Du coup personne ne sait quel temps il fera ce samedi 8 février 2020. Pouvez-vous dire à notre gramoune ce que dit le ciel chez vous ?