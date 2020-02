Jusqu'au 15 février 2020, les locaux de la médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis accueillent l'exposition photographique "Dann shemin" de Claude Testa. Le thème repose sur les routes réunionnaises des années 1978 à 1983, qui témoignent de l'évolution rapide qu'a connu l'île.

L'exposition est composée d'une cinquantaine des photos en noir et blanc. Le thème est le déplacement ; ce sont des "photos de rue" qui rappellent à voir les mutations liées aux transports à cette époque.

Si les premiers clichés témoigent des chemins de terre, des charrettes et des boeufs qui composaient La Réunion à la fin des années 70, quelques années plus tard, ce sont des routes goudronnées et chachalots qui ont fait leur apparition, témoignant de l'évolution rapide de l'île.

On retrouve également des photos du cyclone Hyacinthe qui rappellent les contraintes naturelles liées à la géographie de l'île, ces contraintes qui rendent difficile la circulation des personnes et des biens, à l'époque comme aujourd'hui.

"Ces images racontent l'aventure sociale et culture de La Réunion de cette époque ; c'est une vision dynamique de la société réunionnaise qui est montrée" souligne Claude Testa.

Rendez-vous à la médiathèque François Mitterrand pour découvrir ses clichés.



