Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le CHU de La Réunion a réuni ce vendredi 7 février 2020 l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans la greffe rénale et les patients qui ont bénéficié d'une transplantation, pour partager un moment convivial et un instant d'échanges. Cette rencontre était l'occasion, pour les professionnels de santé et les patients qui ont bénéficié d'une transplantation, d'échanger hors contexte médical. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU.

